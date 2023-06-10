Блеф или запасной план Киева: что стоит за словами Расмуссена о НАТО и Украине

Экс-генсек Североатлантического альянса изо всех сил лоббирует на Западе интересы своих «подопечных» с Банковой.

За словами экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО может скрываться политический блеф и шантаж альянса либо запасной план Киева. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Миркин в статье для EADaily.

Аналитик напомнил, что Расмуссен возглавляет консультационную группу при президенте Украины Владимире Зеленском и является одним из главных лоббистов Киева на Западе, в том числе в структурах НАТО. Перед тем, как сделать резонансное заявление, он посетил Вашингтон и ряд европейских столиц для зондирования почвы на тему гарантий НАТО для Украины.

По всей видимости, Расмуссену дали понять, что никаких гарантий безопасности Киеву не дадут. Тогда с ведома киевского режима Расмуссен сделал информационный вброс о том, что, если НАТО не предоставит Украине реальные гарантии безопасности, то некоторые страны, входящие в альянс, могут самостоятельно ввести свои войска на территорию Украины. А это чревато втягиванием всего НАТО в боевые действия.

«Вывод из заявления Расмуссена: не хотите серьезных осложнений, дайте гарантии Украине. Классический шантаж и, вероятно, блеф. А то, что обязательства НАТО перед Украиной почти стопроцентно приведут к войне с Россией, это Расмуссена, отрабатывающего свои деньги, точно не интересует», — отметил Миркин.

По другой версии, Расмуссен своим вбросом озвучил уже существующие договоренности Украины с некоторыми восточноевропейскими странами, в первую очередь с Польшей и прибалтийскими государствами.

Автор напомнил, что в апреле в СМИ циркулировали слухи о возможном заходе польской армии на территорию Западной Украины для замены частей ВСУ, которые отправят на фронт. Также польские бригады могут стать на белорусско-украинской границе. Их столкновение с подразделениями российской армии становятся лишь вопросом времени, отмечает политолог.

«Насколько реален такой сценарий? Учитывая русофобские настроения в Варшаве и прибалтийских столицах, иррациональность европейских политиков, вполне вероятен», — подчеркнул Миркин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Guardian заявил, что группа стран альянса может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.