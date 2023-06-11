«Выход из стресса»: почему Стаса Пьеху настигли проблемы с сердцем

Переработки и неумение отдохнуть приводят к тому, что сердечно-сосудистая система истощается.

Российский певец Стас Пьеха опубликовал фото, на котором запечатлен в реанимации после экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Снимок артист выложил в личном блоге.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты. Так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — рассказал исполнитель.

Сейчас медики продолжают разбираться в ситуации. На данный момент, по словам певца, все выглядит «туманно». Однако коронарография сосудов сердца показала положительные результаты.

По последним данным, исполнителя оставили в больнице для дальнейшего наблюдения, но перевели из реанимации в отделение терапии.

Почему проблемы с сердцем настигают молодых — мнение специалиста

Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал о том, почему некоторые мужчины всего в 42 года имеют такие проблемы с организмом.

По словам эксперта, возраст не является определением для болезни. Врач напомнил случаи, когда знаменитые хоккеисты погибали от аномалий развитий сердца.

«Возраст является предпосылкой. Но само заболевание сердца может развиваться у любого человека в разные периоды жизни. Чаще всего встречается у пожилых», — говорит эксперт.

Кардиолог отмечает, что, если говорить о физиологии, то более-менее спокойное функционирование организма, природа человеку обеспечила до 30 лет.

Считается, что после этого рубежа, организм начинает накапливать, как минимум, одно хроническое заболевание. И с течением времени их может становиться все больше.

«Каждые десять лет мы приобретаем одно хроническое заболевание», — утверждает медик.

Что касается заболеваний сердца, то инфаркт стал все чаще встречаться у молодежи. Его фиксируют у людей тридцатилетнего возраста. По словам Кондрахина, такая тревожная статистика наблюдается уже на протяжении пятнадцати лет.

Это связано с тем, что на первый план выходит гиподинамия (отсутствие физической активности — Прим. ред.), а также переработки, нехватка отпуска, то есть люди мало и плохо отдыхают. А также интоксикация: курение, алкоголь и другие виды веществ, которые усугубляют состояние сосудистой системы.

Второй очень важный момент — это выход из стресса. К сожалению, людей никто и никогда не учит правильно справляться с тревожными ситуациями. По словам медицинского работника, большинство молодых людей стремятся к карьере, в этом ничего плохого нет, но есть одно «но».

Дело в том, что переработки, нагрузки, неумение отдохнуть и расслабиться приводят к тому, что стресс и усталость накапливаются. И рано или поздно это сказывается на сердечно-сосудистой системе, которая всегда перегружена, так как обеспечивает функционирование головного мозга, всех органов и тканей.

Если у пожилых людей — это атеросклероз и холестерин, то у молодых, как правило, спазмы на фоне выраженной нервозности. В целом болезни протекают быстро и жестко у молодых, так как у юного организма недостаточно запасов, чтобы противостоять недугам.

Лечение всегда носит одинаковый характер. Во-первых, это коронарография, чтобы посмотреть на заполняемость сосудов контрастным веществом. Поэтому, если в результате видны какие-то изменения, то врачи прибегают к такой операции, как стентирование.

«Выработка гормонов стресса приводит к гипертонии, а дальше к нарушению коронарного кровотока. Что может выливаться к изменениям на ЭКГ. Поэтому, если появились какие-то неприятные ощущения в грудной клетке, то это повод госпитализироваться или же хотя бы сделать диагностику», — заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал Стас Пьеха записал видеообращение из реанимации.