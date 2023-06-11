Экстренно госпитализированного певца Стаса Пьеху перевели из реанимации в отделение терапии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник 5-tv.ru.

Уточняется, что обследование не выявило у Пьехи серьезных проблем с сердцем, но певца решили оставить под наблюдением врачей из-за его тревожного состояния и усталости.

Пьеху срочно доставили в Боткинскую больницу после того, как ему стало плохо в ночь на 11 июня. По предварительным данным, у певца возникли проблемы с сердцем, его поместили в отделение кардиореанимации.

Позднее 42-летний артист записал видеообращение к поклонникам из больницы. Он поблагодарил всех за участие и попросил не беспокоиться за его здоровье. По словам Пьехи, врачи сделали ему все анализы, «какие только можно было», и не выявили никаких серьезных проблем.

Известно, что в 34 года певец пережил инфаркт, ставший, по признанию Пьехи, следствием длительного употребления алкоголя, лекарственных препаратов и «всякого разного».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный Стас Пьеха призвал поклонников следить за здоровьем и не перенапрягаться, и рассказал о своем состоянии.