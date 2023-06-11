МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 81 0

Военнослужащим в руках киевского режима грозила смертельная опасность.

МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащим в плену грозила смертельная опасность, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации. Всем оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Обмен проводился в формате 94 на 94.

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МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих

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