МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих

Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащим в плену грозила смертельная опасность, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации. Всем оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Обмен проводился в формате 94 на 94.