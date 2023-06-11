Глава Крыма Аксенов: движение на ж/д участке в Кировском районе восстановлено

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

В результате происшествия никто не пострадал.

Глава Крыма Аксенов: движение на ж/д участке в Кировском районе восстановлено

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, которые оперативно устранили повреждения железнодорожного полотна.

Нарушение движения произошло после 16 часов по московскому времени, никто не пострадал. Глава региона подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил граждан соблюдать спокойствие. Причины инцидента выясняются.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
Глава Крыма Аксенов: движение на ж/д участке в Кировском районе восстановлено
19:30
«Главная валюта современности»: как прокачать навык общения и харизму
19:25
Копии! Как выглядят повзрослевшие дочери Абдулова, Табакова и Хворостовского
19:03
«Безумно испугались»: экс-жена Пьехи назвала причину госпитализации
18:52
Экс-министра Шотландии задержали по делу о финансировании националистов
18:38
МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
«Хотим произвести впечатление»: почему люди боятся ошибаться
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео