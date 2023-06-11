Глава Крыма Аксенов: движение на ж/д участке в Кировском районе восстановлено

В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, которые оперативно устранили повреждения железнодорожного полотна.
Нарушение движения произошло после 16 часов по московскому времени, никто не пострадал. Глава региона подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил граждан соблюдать спокойствие. Причины инцидента выясняются.
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