Названа причина смерти террориста Теодора Качинского по прозвищу Унабомбер

По данным западной прессы, он был неизлечимо болен.

Американский террорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер покончил жизнь самоубийством, сообщило агентство Associated Press.

О его смерти стало известно накануне вечером. Сообщалось, что мужчина умер в тюрьме в возрасте 81 года. Так, по данным агентства, ссылающегося на источники, Унабомбер свел счеты с жизнью в тюремной камере.

«Он страдал от рака на поздней стадии, был найден без сознания в своей камере», — сказано в материале.

Отмечается, что ему сердечно-легочную реанимацию, после этого он был доставлен в больницу, там медики констатировали смерть Качинского.

Унабомбер рассылал заминированные посылки в университеты и офисы авиакомпаний. Шестнадцать таких отправленных им по почте «адских машин» убили трех человек, свыше 20 пострадали. В 1996 году Качинского арестовали за террористическую деятельность и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному сроку.