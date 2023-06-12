Названа причина смерти террориста Теодора Качинского по прозвищу Унабомбер

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 57 0

AP: террорист Унабомбер покончил с собой в тюремной камере

Названа причина смерти террориста Теодора Качинского по прозвищу Унабомбер

Фото: www.globallookpress.com / Lewis and Clark Sherriff Dept

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По данным западной прессы, он был неизлечимо болен.

Американский террорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер покончил жизнь самоубийством, сообщило агентство Associated Press.

О его смерти стало известно накануне вечером. Сообщалось, что мужчина умер в тюрьме в возрасте 81 года. Так, по данным агентства, ссылающегося на источники, Унабомбер свел счеты с жизнью в тюремной камере.

«Он страдал от рака на поздней стадии, был найден без сознания в своей камере», — сказано в материале.

Отмечается, что ему сердечно-легочную реанимацию, после этого он был доставлен в больницу, там медики констатировали смерть Качинского.

Унабомбер рассылал заминированные посылки в университеты и офисы авиакомпаний. Шестнадцать таких отправленных им по почте «адских машин» убили трех человек, свыше 20 пострадали. В 1996 году Качинского арестовали за террористическую деятельность и приговорили к пожизненному заключению.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному сроку.

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