Американский террорист по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Приговоренный к пожизненному сроку террорист Унабомбер умер в тюрьме США

Американский террорист по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме

Фото: REUTERS / NBC / U.S. MARSHALS SERVICE HANDOUT / FBI HANDOUT

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Преступник «прославился» в конце прошлого века тем, что рассылал по почте взрывные устройства.

Американский террорист Теодор Качински по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме в возрасте 81 года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.

Качински известен тем, что рассылал заминированные посылки в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к «ущемлению свобод человека в мире современных технологий». Шестнадцать отправленных им по почте «адских машин» убили трех человек, свыше 20 получили ранения.

В 1996 году Качински арестовали после почти 20 лет его террористической деятельности и приговорили к пожизненному заключению. Наказание преступник отбывал в тюрьме строгого режима в Колорадо, однако в конце 2021 года его по состоянию здоровья перевели в медучреждение в Северной Каролине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему челябинский маньяк Александр Корочкин, осужденный в 2004 году за серию убийств и изнасилований, может быть непричастен к преступлениям.

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