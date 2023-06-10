Американский террорист по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме
Приговоренный к пожизненному сроку террорист Унабомбер умер в тюрьме США
Фото: REUTERS / NBC / U.S. MARSHALS SERVICE HANDOUT / FBI HANDOUT
Преступник «прославился» в конце прошлого века тем, что рассылал по почте взрывные устройства.
Американский террорист Теодор Качински по прозвищу Унабомбер умер в тюрьме в возрасте 81 года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.
Качински известен тем, что рассылал заминированные посылки в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к «ущемлению свобод человека в мире современных технологий». Шестнадцать отправленных им по почте «адских машин» убили трех человек, свыше 20 получили ранения.
В 1996 году Качински арестовали после почти 20 лет его террористической деятельности и приговорили к пожизненному заключению. Наказание преступник отбывал в тюрьме строгого режима в Колорадо, однако в конце 2021 года его по состоянию здоровья перевели в медучреждение в Северной Каролине.
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