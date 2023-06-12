Изменились до неузнаваемости: восемь сильно похудевших российских звезд

Кто-то прибегает к помощи эндокринологов, а кто-то сидит на экстремальных диетах. Как знаменитости избавились от лишних килограммов?

Многие актеры, музыканты и артисты являются вдохновителями для своих кумиров. Особенно, если дело касается достижения идеальной фигуры, ведь борьба с лишним весом — это один из самых сложных процессов, требующих выдержки и терпения. Поэтому звезды часто показывают своим примером, что добиться фигуры мечты может каждый. Кому из звезд российского шоу-бизнеса удалось привести себя в форму и впечатлить поклонников?

Лолита Милявская

Лолита крадинально сменила имидж, избавившись от лишнего веса. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Komsomolskaya Pravda

Певица не так давно смогла по-настоящему удивить фанатов своей идеальной формой. Она смогла похудеть на 15 килограммов. Теперь она хвастается своей фигурой, надевая на концерты обтягивающие костюмы. Артистка призналась, что смогла добиться такого результата благодаря помощи эндокринолога, который скорректировал ее рацион и уравнял гормональный фон.

Максим Фадеев

Максим Фадеев долго боролся за то, чтобы чувствовать себя здоровым. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Относительно недавно известный российский продюсер опубликовал фотографию, которой шокировал пользователей сети. Ему удалось потерять целых 100 килограммов благодаря питьевой диете. Однако многие диетологи считают, что при таком экстремальном похудении у Фадеева должна была сильно обвиснуть кожа, но на фотографии совсем нет и намека на складки. Поэтому специалисты подозревают, что в его случае не обошлось без помощи пластических хирургов.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова продолжает заниматься спортом. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Komsomolskaya Pravda

Певице удалось заметно похудеть после решения проблем с гормонами, которые появились после рождения ребенка. Она смогла похудеть на 18 килограммов и сейчас поддерживает свою форму с помощью физических нагрузок.

Александр Морозов

Александр Морозов решился сбросить вес, чтобы спасти свое здоровье и жизнь. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / morozov_artist

Еще в 2020 году бывший артист «Кривого зеркала» начал интенсивно худеть, пользуясь радикальными методами. На пути к его преображению были не только спорт и диеты, но и резекция желудка и подтяжка лица. Сейчас он держит себя в руках и старается сохранить фигуру. Если сравнить старые фото с новыми, то Морозова сейчас практически не узнать.

Татьяна Устинова

Татьяна Устинова решилась на похудение после ухудшения самочувствия. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky; Komsomolskaya Pravda

Однажды вес писательницы достиг страшной отметки в 189 килограмм. Она решила взяться за свое здоровье после появления отеков и головокружений. Она обратилась за помощью к специалистам, но решила для себя, что не будет прибегать к липосакции и операции по уменьшению желудка. Сильно похудеть ей помогло правильное питание.

Елена Степаненко

Елена Степаненко совершенно изменилась после того, как села на диету. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; Шарифулин Валерий / ТАСС

Несколько лет назад экс-жена Петросяна весила больше 100 килограмм, но два года назад она произвела настоящий фурор, когда вышла на сцену. Артистка заметно похудела и помолодела. Она призналась, что пересмотрела свое отношение к еде и уменьшила порции.

Станислав Дужников

Станислав Дужников сбросил вес, но сохранил харизматичный образ. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram* / stas_duzhnikov

Известный всем по роли Лени из телесериала «Воронины» чувствовал себя некомфортно из-за своего веса, который достигал почти 200 килограмм. По внешнему виду актера сейчас можно предположить, что ему удалось скинуть около 40 килограммов. На этом Дужников не останавливается, он продолжает следить за своим рационом и заниматься спортом.

Ольга Картункова

Ольга Картункова решилась на строгие диеты и упражнения после появившихся проблем со здоровьем. Фото: ВКонтакте / Ольга Картункова

Экс-участница КВН и актриса шоу «Однажды в России» смогла доказать, что завоевать любовь аудитории можно даже при весе больше 100 килограмм. Обаятельная и харизматичная даже не собиралась худеть пока не сломала ногу. Врачи убедили артистку, что реабилитация пройдет быстрее, если она сможет хотя бы немного избавиться от лишнего веса, но Ольга взяла себя в руки и сбросила сразу 84 килограмма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе пяти актрис, которые кардинально похудели, но все любили их полненькими.

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