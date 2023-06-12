Ручка от дверцы и опечатка: киноляпы в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

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Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Киноблогер перечислил киноляпы в фильме «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Ручка от дверцы и опечатка: киноляпы в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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Популярные ошибки режиссера легендарной советской картины Эльдара Рязанова искали несколько лет.

Какие киноляпы можно встретить в одном из самых любимых россиянами фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!». Самыми интересными ошибками поделился автор блога «Кино и картины».

Первый киноляп

Первую ошибку можно заметить уже во вступительных титрах. Создатели фильма пропустили букву «л» в слове «исключительно».

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Второй киноляп

Женя выбрасывает из окна фотографию Юрия Яковлева в образе Ипполита в окно во время общей сцены с Надей. Однако, когда девушка спускается вниз и подбирает снимок, на нем Олег Басилашвили. Дело в том, что именно его утвердили на роль Ипполита. Актер даже успел сняться в нескольких эпизодах. Однако у него умер отец, поэтому артист вынужденно покинул проект. А так как снег к тому моменту уже растаял, было принято решение оставить все как есть.

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Третий киноляп

Надя в одной из сцен садится в такси к темноволосому водителю. Но, когда выходит, за рулем сидит совершенно иной человек.

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Четвертый киноляп

При смене плана запорошенная машина Ипполита мгновенно очищается от снега.

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Пятый киноляп

В другой сцене в квартире Нади пропадает ручка с дверцы шкафа. Куда она исчезла — остается загадкой.

Легко не заметить: 10 забавных киноляпов в советских фильмах

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.
 
Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в картине «Иван Васильевич меняет профессию» советского режиссера Леонида Гайдая.
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