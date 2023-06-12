США тайно разместили ядерные боеголовки в пяти странах Европы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 256 0

ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок в пяти странах Европы

США тайно разместили ядерные боеголовки в пяти странах Европы

Фото: www.globallookpress.com / John Wagner

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Согласно данным ICAN, американское оружие массового поражения находится в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

Соединенные штаты без каких-либо официальных заявлений разместили 150 ядерных боеголовок на своих авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«Таким образом, хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что ядерное оружие размещено в пяти странах по всей Европе», — заявила представитель ICAN в ходе брифинга с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Алисия Сандерс-Закре добавила, что ICAN обеспокоены действия Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стокгольмский международный институт исследования проблем мира рассказал в своем докладе об увеличении ядерными державами количества развернутых боеголовок.

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