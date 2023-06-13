Стало известно о нежелании футболиста Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

L'Equipe: футболист Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ

Стало известно о нежелании футболиста Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Gonzales Photo / Dejan Obret

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Руководство клуба о намерении спортсмена изначально узнало не от него самого, а из прессы.

Знаменитый футболист Килиан Мбаппе не захотел продлевать контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Таким образом, он станет свободным агентом в июне будущего года. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Предположительно, футболист намерен перейти в «Реал». Об этом он раздумывал еще в 2021 году, но тогда Мбаппе в последний момент отказался от трансфера.

Килиан отправил официальное письмо в ПСЖ, где сообщил, что не будет продлевать контракт до 2025 года. При этом по данным газеты The New York Times, руководство ПСЖ о желании спортсмена уйти из клуба изначально узнало не лично от него, а из прессы.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Он стал пятикратным чемпионом Франции в составе парижан. Вместе со сборной страны футболист выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебро на турнире 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами.

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Стало известно о нежелании футболиста Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ

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