Джо Байдена обвинили в «преступлении века»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Джо Байдена обвинили в «преступлении века» из-за его возможной связи с Burisma

Джо Байдена обвинили в «преступлении века»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Также американского лидера назвали «самым большим преступником» из всех находящихся на посту главы государства.

Президента США Джо Байдена обвинили в совершении «преступления века» из-за его предполагаемых связей с руководством украинской частной газодобывающей компанией Burisma. С таким заявлением выступил американский конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Он добавил, что считает Байдена главным преступником среди всех существовавших американских президентов.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — написал Джексон в Twitter.

К слову, ситуация вокруг Байдена стала разворачиваться еще в 2014-м. Тогда сын президента Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma. В его задачи входило курирование юридического блока и продвижение компании в международных организациях. Назначение родственника Байдена привлекло немало внимания со стороны американцев. Но Белый дом попытался уверить всех — работа сына главы государства не приведет к конфликту интересов и попыткам управлять делами другого государства.

В 2016-м Байден, пребывая еще на посту вице-президента США, призывал уволить генпрорукора Украины Виктора Шокина, который и начал расследование деятельности компании. В том же году Шокин был отправлен в отставку. По утверждению конгрессвумена Марджори Тейлора-Грина, компания наняла Байдена, чтобы «решить вопрос» с Шокиным, заплатив ему якобы порядка пяти миллионов и еще сыну столько же.

По мнению американского сенатора Чака Грассли, исполнительный директор Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, включая две непосредственно с действующим президентом США. Грассли сослался на содержимое документа ФБР, который спецслужба передала законодателям в рамках расследования конгресса в отношении Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует 80-летний Джо Байден после стоматологической операции.

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