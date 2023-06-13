Оседлала Араба: Дилара Зинатуллина попала в больницу с сотрясением мозга

Врачи диагностировали у блогера сотрясение мозга.

Блогер Дилара Зинатуллина рассказала в личном блоге, что ее доставили в больницу после падения с лошади.

По словам звезды, она уже прошла все необходимые обследования и, по оценкам специалистов, ее жизни ничего не угрожает. Однако девушка все равно заявила, что расстроена из-за инцидента: тем не менее, бросать конный спорт она не намерена.

«Упала с лошади и получила сотрясение мозга. Это был второй урок на лошадках, заниматься пока не буду. Коня звали Араб», — поделилась знаменитость.

Дилара Зинатуллина упала с лошади во время тренировки и получила сотрясение мозга. Фото: Instagram* / influesii

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобах Зинатуллиной — та заявила, что сама вложила львиную долю средств в открытие салона красоты.

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