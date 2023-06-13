«Полная ратификация»: стала известна дата вступления Швеции в НАТО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Столтенберг: Швеция может вступить в НАТО к саммиту в Вильнюсе в июле

«Полная ратификация»: стала известна дата вступления Швеции в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению генсека организации, страна прошла долгий путь к этому.

Швеция может присоединиться к НАТО к началу июльского саммита Альянса в столице Литвы. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.

«Я уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО. И возможно, что это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, но я не могу этого гарантировать», — говорит Столтенберг.

По его словам, эта страна прошла долгий путь и приобрела статус, благодаря которому все больше начала интегрироваться в структуру Альянса.

«Но нам нужна полная ратификация. И мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло как можно скорее», — заключил генсек.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Альянс еще летом 2022 года. Так, 28 из 30 стран дали свое добро. Против были только венгры и турки. Анкара выдвинула требования, чтобы членов Рабочей партии Курдистана, которые скрываются Скандинавии передали Турции.

Позднее Венгрия одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Затем это сделали и в Анкаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Швеция имеет все шансы вступить в НАТО.

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

9:54
«Полная ратификация»: стала известна дата вступления Швеции в НАТО
9:51
В Британии вспыхнул пожар на заводе по производству пластмасс
9:39
Несколько грузовиков столкнулись на трассе под Новосибирском — видео
9:38
После прорыва Каховской ГЭС нашли тело еще одного погибшего
9:26
Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков
9:26
Россия создает собственный дальнемагистральный самолет

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео