Смертельное ДТП с микроавтобусом в Иркутской области попало на видео

Момент страшной аварии был запечатлен на камеру видеорегистратора.

Один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы в ДТП под Иркутском. Момент страшной аварии попал на камеру видеорегистратора.

Водитель легковушки не справился с управлением — автомобиль занесло и он столкнулся с микроавтобусом. Автовладелец скончался еще до приезда врачей, а водителя микроавтобуса и его пассажирку госпитализировали.