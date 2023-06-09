Российские военные примут участие в учениях КНР «Север. Взаимодействия — 2023»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Стороны достигли нескольких договоренностей.

Российские военные примут участие в учениях КНР «Север. Взаимодействия — 2023»

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Российские военные примут участие в учениях «Север. Взаимодействия — 2023», организованных Китаем. Об этом сообщает Министерство обороны КНР.

Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэнли поговорил по телефону с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым, они достигли договоренности об углублении сотрудничества между военными двух стран.

«Стороны совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях „Север. Взаимодействия — 2023“, организованных Китаем», — говорится в сообщении.

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития. На данный момент осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пекин отказался от встречи министров обороны Китая и США.

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