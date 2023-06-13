Пострадавший при столкновении на Лене танкер «Ерофей Хабаров» сняли с дрона

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 693 0

Участниками водного ДТП стали два судна — ТР-901 и ТР-900. О пострадавших не сообщалось, однако болезненный урон был нанесен природе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера, что привело к экологической катастрофе в результате утечки до 90 тонн топлива в акваторию. Пострадавший в результате аварии ТР-900 «Ерофей Хабаров» был снят с высоты птичьего полета с помощью дрона.

Как рассказали ранее в СК, теплоход ТР-901 стоял на ремонте в порту, в то время как перевозивший 832 тонны бензина ТР-900 совершил опасное сближение. В результате столкновения цистерна с топливом была повреждена, и его часть вытекла в воды реки.

После произошедшего в Киренском районе Иркутской области был введен режим ЧС. Губернатор региона Игорь кобзев назвал предварительную причину водного ДТП. Так, после медицинского освидетельствования было установлено, что капитан «Ерофея Хабарова» находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в момент столкновения за штурвалом был его неопытный помощник.

На масштаб катастрофы повлияло также то, что собственник теплохода поздно сообщил о столкновении. К счастью, в настоящее время утечка бензина уже была устранена.

Ранее 5-tv.ru писал, что на прогулочном теплоходе в Ханты-Мансийске произошел пожар.

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