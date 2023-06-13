Окунь возвращается: в России захотели возродить известный автомобильный бренд

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Мантуров: Минпромторг поддерживает возрождение автомобильного бренда «Ока» в России

Окунь возвращается: в России захотели возродить известный автомобильный бренд

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

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«Ока» — советский и российский легковой автомобиль, разработанный на Волжском автомобильном заводе.

В России предложили возродить легендарный автобренд «Ока». Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

По его словам, данный вопрос будет рассмотрен в оперативном режиме.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это „Москвич“ в дополнение к „Лада“, за ним будет „Волга“, надеюсь, уже в следующем году», — заявил Мантуров.

«Ока» — советский и российский легковой автомобиль, разработанный на Волжском автомобильном заводе. Он выпускался на ВАЗе, ЗМА и СеАЗе в 1988–2008 годах. Выпущено 700 тысяч машин со всех заводов.

До этого стало известно о том, что Горьковский автомобильный завод «ГАЗ» может снова начать выпускать машины под брендом «Волга». Производство может начаться уже летом следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России допустили возрождение автомобилей «Волга» к лету 2024 года.

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