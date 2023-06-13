«Не в России дело»: Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие

Минск расставил все точки в вопросах хранения и использования оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил роль России и ее цели в решении разместить ядерное оружие на территории республики. Об этом глава государства рассказал во время посещения Минской области, передает БЕЛТА.

Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужно ядерное оружие, как оно будет содержаться и при каких условиях возможно его использование. По его словам, размещение его на белорусской территории было «настоятельным требованием» к российской стороне для обеспечения гарантий безопасности.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — прокомментировал Александр Лукашенко.

Таким образом Лукашенко опроверг теории западных СМИ о том, что Россия якобы стремится разметить в иностранном государстве свое ядерное оружие для шантажа в преддверии запланированного на 11–12 июля в Вильнюсе саммита НАТО.

Кроме того, отметил белорусский лидер, применение ядерного оружия не планируется в случае непроявления агрессии по отношению к республике.

Ранее 5-tv.ru писал, что США тайно разместили ядерные боеголовки в пяти странах Европы.