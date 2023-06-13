Почти 30 диверсий на транспорте предотвратили в России с февраля 2022 года

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Украина безуспешно пытается сорвать снабжение новых российских регионов.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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С февраля 2022 года удалось предотвратить 28 диверсий на транспортных объектах. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Он подчеркнул, что целью украинских спецслужб является срыв воинских перевозок и снабжения новых российских регионов. Для совершения подрывов железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры используются диверсанты из числа российских и украинских граждан. Участники встречи одобрили дополнительные меры, призванные обеспечить защиту объектов транспортного комплекса.

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