Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Также России теперь принадлежат берега Керченского пролива.

Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Необходимость прекращения договора возникла после того как Украина утратила статус прибрежного государства после присоединения Россией новых регионов. С принятием в состав страны ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива теперь принадлежат только российской стороне.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума денонсировала договор между РФ и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю.

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