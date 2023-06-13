В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Документ предусматривает основания для освобождения от ответственности лиц, принимавших участие в боевых действиях в зоне спецоперации.
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Депутаты Государственной думы совместно с российскими сенаторами разработали законопроект об освобождении принимавших участие в зоне СВО военнослужащих от уголовной ответственности и внесли его на рассмотрение нижней палаты. Соответствующая информация была опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
Базовый закон будет устанавливать правовые гарантии и основания для освобождения от ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести лиц, у которых ранее был заключен контракт о прохождении службы в рядах ВС РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени.
В документе отмечается, что участники боевых действия в зоне СВО будут освобождены от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или после получения государственной награды.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю.
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