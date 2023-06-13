Вредно или полезно: почему организму требуется по две-три ложки майонеза в день

Диетолог рекомендует потреблять в блюдах две-три чайные ложки продукта в день для поддержания здоровья.

Существует мнение, что майонез — это исключительно вредный для организма продукт, однако приготовленный по хорошему рецепту соус может быть полезным. Об этом заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Эксперт отмечает, что самое полезное в этом продукте — холестерин, который содержится в нем благодаря яичным желткам. Он необходим для нормальной работы организма за счет обеспечения прочности клеточных мембран и помощи в строительстве клеток, передает издание Газета.ру.

«Кроме того, холестерин помогает организму производить полезные вещества, например, витамин D, женские и мужские половые гормоны. Низкий же уровень холестерина может привести к нарушению работы нервной системы, хрупкости костей и нарушению минерального обмена, депрессии», — рассказывает специалист.

Кроме того, польза майонеза заключается в том, что он изготавливается на основе растительных масел из ненасыщенных полезных жиров. Для хорошей работы организма необходимо употреблять до 20% ненасыщенных жиров от общего рациона.

«Почему это важно? К примеру, наш мозг на 60% состоит из жирового вещества, а ненасыщенные жиры входят в состав клеточных мембран. Так мы питаем наш мозг, сердце и нервную систему. Более того, ненасыщенные жиры необходимы зрению, а еще они придают коже эластичность и омолаживают», — добавил диетолог.

Кабанов советует употреблять по две-три чайные ложки майонеза в день. Это позволит организму в полной мере насыщаться полезными жирами.

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