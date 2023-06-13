Силуанов объяснил, на что пойдут налоги со сверхприбыли российского бизнеса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Силуанов: налоги со сверхприбыли компаний направят на поддержку семей с детьми

Силуанов объяснил, на что пойдут налоги со сверхприбыли российского бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev/IZVESTIA

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Законопроект о единовременном взносе в бюджет был одобрен на заседании правительства РФ.

В Минфине раскрыли, куда будут направлены средства единовременного взноса в бюджет страны со сверхприбыли компаний. По словам главы ведомства Антона Силаунова, налоги российских бизнесменов направят на адресную поддержку имеющих детей семей.

В тот же день, 13 июня, первый вице-премьер Андрей Белоусов раскрыл, что инициатором введения налога на сверхприбыль прошлых лет стал бизнес, а не государство. Как отметил политический деятель, предприниматели поняли, что их доходы превышают доходы госбюджета и решили «скинуться».

Речь идет о доходах российских организаций, которые в период за 2021 и 2022 года превысили один миллиард рублей. Налог должен быть погашен до 28 января 2024 года. При его уплате в первом месяце следующего года заплатить надо будет 10% сверхприбыли, в текущем году бизнесменам надо будет выплатить 5%.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции.

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