«Лучший в мире»: Путин рассказал об особенностях танка Т-90

Глава государства поведал важную историю о данном виде военной техники.

Президент России Владимир Путин в беседе с военными корреспондентами объяснил, что танк Т90 «Прорыв» — лучший в мире.

«Танк Т90 Прорыв — лучший в мире. Он, как на позицию выходит, все, дальше никому делать нечего. Мне один командир рассказывал, танк наехал на фугас, подлетел и снова в строю. Вот сейчас точно можно сказать — Т-90 — лучший танк в мире», — заявил Путин.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации.