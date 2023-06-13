«Лучший в мире»: Путин рассказал об особенностях танка Т-90

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 299 0

Путин заявил, что самый лучший танк в России — Т-90

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Глава государства поведал важную историю о данном виде военной техники.

Президент России Владимир Путин в беседе с военными корреспондентами объяснил, что танк Т90 «Прорыв» — лучший в мире.

«Танк Т90 Прорыв — лучший в мире. Он, как на позицию выходит, все, дальше никому делать нечего. Мне один командир рассказывал, танк наехал на фугас, подлетел и снова в строю. Вот сейчас точно можно сказать — Т-90 — лучший танк в мире», — заявил Путин.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации.

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