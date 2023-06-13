«Потери 50 на 50»: Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации

Глава государства рассказал о потерях киевского режима.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что по личному составу у Вооруженных сил Украины безвозвратных потерь 50 на 50, в отличие от России. Он назвал такие данные катастрофическими.

«Понятно, что обороняющаяся сторона несет меньшие потери. Но все-таки это соотношение один к десяти, что называется, в нашу пользу — у нас в 10 раз меньше потери, чем в Вооруженных сил Украины», — уточнил Путин.

Он также рассказал о количестве вооружения, которого лишилась украинская армия.

«Украина во время контрнаступления потеряла 16 танков и 360 бронемашин. Это только то, что мы видим», — заявил Путин.

По его словам, из поставленного иностранного вооружения боевики лишились примерно 25-30% техники.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает возрождение Бандеры.