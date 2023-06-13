Путин допустил выход России из зерновой сделки

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Москва так и не увидела, что участники соглашения начали учитывать ее интересы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона задумывается над выходом из зерновой сделки после ее очередного продления. Об этом президент рассказал во время общения с военными корреспондентами.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что «зерновые коридоры», по которым сегодня передвигаются корабли, ко всему прочему, используются врагами для запуска беспилотников. Интересы Москвы так и не были учтены — ничего не было предпринято для либерализации российского зерна, дополнил лидер государства.

Путин объяснил, что Россия выполняет свои обязательности по зерновой инициативе не для Украины, а для Африки и и Латинской Америки, ведь, как он отметил, продовольственная безопасность необходима, в первую очередь, бедным странам. Именно поэтому, несмотря на то, что участники сделки не выполняют свои обещания, Россия продолжает продлевать сотрудничество.

В заключение Путин добавил, что европейские страны — основные получатели украинского зерна. По его подсчетам, сегодня зерно — главный источник валютных поступлений Киеву, так как остальные отрасти в стране практически развалились.

Ранее 5-tv.ru писал, почему без СВО роста количества и качества вооружений в РФ было бы не добиться.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

19:31
«Очень закомплексованный невротик»: как выглядит Самойлова без наращенных волос
19:24
Путин допустил выход России из зерновой сделки
19:22
«Меняется сознание»: Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел
19:10
В Новосибирске сотрудники дома престарелых издевались над ветераном войны
18:53
Путин пообещал разобраться с невыплатами за уничтоженную технику ВСУ
18:40
Бомбоубежища ни при чем: как Зеленский воюет с Кличко за еврокредиты

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео