Глава РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона задумывается над выходом из зерновой сделки после ее очередного продления. Об этом президент рассказал во время общения с военными корреспондентами.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки», — сообщил он.

Президент подчеркнул, что «зерновые коридоры», по которым сегодня передвигаются корабли, ко всему прочему, используются врагами для запуска беспилотников. Интересы Москвы так и не были учтены — ничего не было предпринято для либерализации российского зерна, дополнил лидер государства.

Путин объяснил, что Россия выполняет свои обязательности по зерновой инициативе не для Украины, а для Африки и и Латинской Америки, ведь, как он отметил, продовольственная безопасность необходима, в первую очередь, бедным странам. Именно поэтому, несмотря на то, что участники сделки не выполняют свои обещания, Россия продолжает продлевать сотрудничество.

В заключение Путин добавил, что европейские страны — основные получатели украинского зерна. По его подсчетам, сегодня зерно — главный источник валютных поступлений Киеву, так как остальные отрасти в стране практически развалились.

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