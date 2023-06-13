Путин: без СВО роста количества и качества вооружений в РФ было бы не добиться
Глава государства подчеркнул, что Россия донастроит свое оборонопроизводство и станет лучшей в этом вопросе.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в российском арсенале растет не только количество, но и качество вооружений. Об этом глава государства рассказал вовремя сообщения с военными журналистами.
Путин в беседе с военкорами отметил, что без спецоперации подъема в данной сфере было бы не добиться. Он пообещал привести оборонный комплект России в такое состояние, чтобы он стал лучшим в мире.
Отмечается, что основные виды вооружения в стране за минувший года нарастили производство. Оно увеличилось в 2,7 раза. При этом производство самых востребованных видов вооружения увеличилось в 10 раз.
Путин в заключение добавил, что на Украине практически не осталось оборонной промышленности.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева.
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