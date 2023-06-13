Путин: у России есть снаряды с обедненным ураном, но использовать их нет необходимости

Россия имеет в своем арсенале снаряды с обедненным ураном, однако пока не видит необходимости в их применении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«На упреждение [использовать] нет необходимости, но таких боеприпасов у нас много — с обедненным ураном. И если они будут применять, то мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто. Но если потребуется, мы в состоянии это сделать», — подчеркнул глава государства.

Путин предположил, что западные партнеры поставляют Киеву снаряды с обедненным ураном, так как склады с обычными снарядами у них опустели из-за большого расхода боеприпасов украинской армией.

В этот же день The Wall Street Journal сообщила о планах США вслед за Британией передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. По данным газеты, администрация президента Джо Байдена готовится одобрить поставки после дебатов о том, чем стоит оснастить отправленные Киеву танки.

Ранее эколог Илья Рыбальченко в комментарии 5-tv.ru предрек Украине эпидемию рака в случае применения снарядов с обедненным ураном.