Путин: у России есть снаряды с обедненным ураном, но использовать их нет необходимости

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Российский лидер предостерег Киев и его западных покровителей от применения радиоактивных боеприпасов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия имеет в своем арсенале снаряды с обедненным ураном, однако пока не видит необходимости в их применении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«На упреждение [использовать] нет необходимости, но таких боеприпасов у нас много — с обедненным ураном. И если они будут применять, то мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто. Но если потребуется, мы в состоянии это сделать», — подчеркнул глава государства.

Путин предположил, что западные партнеры поставляют Киеву снаряды с обедненным ураном, так как склады с обычными снарядами у них опустели из-за большого расхода боеприпасов украинской армией.

В этот же день The Wall Street Journal сообщила о планах США вслед за Британией передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. По данным газеты, администрация президента Джо Байдена готовится одобрить поставки после дебатов о том, чем стоит оснастить отправленные Киеву танки.

Ранее эколог Илья Рыбальченко в комментарии 5-tv.ru предрек Украине эпидемию рака в случае применения снарядов с обедненным ураном.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
83.64
1.00 90.39
1.38
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

20:55
«Чрезвычайно важно»: как Россия одним ходом лишила США рычага давления на Китай
20:40
Перемирие? Юлия Ефременкова отправилась в отпуск с Мондезиром Свет-Амуром
20:28
ВСУ не считаются с потерями: как идут бои за Времевской выступ
20:20
Путин: у России есть снаряды с обедненным ураном, но использовать их нет необходимости
20:15
В правительстве одобрили законопроект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса
20:02
Юань или «крипта»? Делягин оценил надежность альтернативных доллару и евро валют

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Отсутствие общения и расслабленность: почему из отношений уходит близость
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео