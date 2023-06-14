Пять подсказок: как понять, что мужчина вами заинтересован

Иногда сложно понять, что чувствует по отношению к нам противоположный пол. Однако даже самого закрытого человека могут выдать скрытые признаки. Какие?

Психолог и коуч Павел Раков рассказал, как понять, что мужчина действительно заинтересован женщиной. Вот пять подсказок, на которые стоит обратить внимание. О них психолог рассказал порталу «Страсти».

Расшифровка языка тела

Язык тела может выдать целый ряд секретов о человеке. Даже лучшие актеры не могут полностью скрыть свои истинные чувства. Например, отсутствие скрещенных частей тела указывает на открытое поведение. Это значит, что мужчина расположен к женщине.

Тонкие прикосновения к вашей руке или плечу, а также прямой контакт глаз во время диалога — тоже признаки истинного интереса. Однако остерегайтесь взгляда, который кажется слишком зафиксированным на вашей груди.

«Такой тип видит в вас лишь сексуальный объект, но не возлюбленную», — пояснил Раков.

Цифровые следы

Вместо того чтобы следить за его социальными сетями, наблюдайте за следами, которые он оставляет в вашей онлайн-жизни. Его лайки, комментарии в ваших постах могут многое рассказать. Если он часто взаимодействует с вашим контентом, это хороший показатель его интереса.

Не просить о помощи

Не нужно что-то просить у мужчины. Просто упомяните о своих трудностях случайно в беседе. Мужчина, который заботится о вас, инстинктивно предложит решение вашей проблемы.

Ревность

Раков сообщил, что мужчина, который заботится о вас, неизбежно будет проявлять признаки ревности. Будь то к бывшему парню или надоедливому боссу. Однако важно различать здоровую ревность и полный контроль. Если он начинает запрещать вам общаться с подругами, то это может быть красным флагом, указывающим на его абсолютно властный характер.

Скорость ответов

Время реакции на ваши сообщения, звонки или голосовые также могут быть очень показательными.

«Запомните: джентльмен не отвечает своей даме сердца день в день только в одном случае, если он умер. Во всех остальных ситуациях – это просто некая манипуляция, призванная почувствовать его важность. Не садитесь на эти эмоциональные качели, спрыгнуть с них будет очень сложно», — предупредил Раков.

Даже среди напряженного рабочего графика мужчина найдет момент, чтобы узнать, как проходит ваш день.

Учитывая эти пять пунктов, вы сможете лучше понять намерения парня и с уверенностью двигаться к новым отношениям.

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