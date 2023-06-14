«По щелчку пальцев»: дочь Виктории Бони запускает бизнес с помощью богатого папы

Юная Анджелина Летиция уже нарисовала логотип будущей компании.

Одиннадцатилетняя дочь Виктории Бони готовится к запуску собственного бизнеса. Об этом экс-звезда «Дома-2» похвасталась подписчикам в соцсети, заявив, что папа Анджелины Летиции поможет ей на старте.

«У меня такой идейный ребенок! Все началось с того, что она захотела топик, который не могла найти. Попросила своих подписчиков, чтобы они ей сделали, и потом у нее вдруг пришла идея делать свою линию одежды. И она уже название придумала, и уже лого нарисовала — Modern Angel. И папа готов помочь ей в развитии этого. Представляете, как все по щелчку пальцев. Рамок нет!» — сказала Боня.

Российская знаменитость родила девочку в марте 2012 года от предпринимателя в сфере недвижимости Алекса Смерфита — сына известного ирландского промышленника Майкла Смерфита. Ради возлюбленного бывшая участница «Дома-2» пожертвовала жизнью и работой в Москве и перебралась в Монако. Однако бизнесмен так и не женился на Боне, в итоге пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня раскрыла содержание откровенного разговора с бывшим возлюбленным.

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