Морщины и обвисшая кожа: Орлова показала «честное фото» без фильтров

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Ольга Орлова показала фото без фильтров, чем развеселила фанатов

Морщины и обвисшая кожа: Орлова показала «честное фото» без фильтров

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

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Всем известно, что юмора у знаменитости — хоть отбавляй. В очередной раз певица не смогла сдержаться и повеселила публику.

Телеведущая и певица Ольга Орлова достаточно открыта к публике. В своем блоге она часто отвечает на вопросы подписчиков, делиться событиями из личной жизни. Вот и недавно, устроив в соцсети «вопрос — ответ», она выполнила просьбу фанатки показать себя без фильтров. Чем и удивила поклонников. Всем известно, что чувство юмора у знаменитости — хоть отбавляй. Она показала «честное фото».

Ольга Орлова показала «честное фото» без фильтровОльга Орлова показала «честное фото» без фильтров. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Понятно, что певица наложила на селфи фильтр, который старит лицо, чем развеселила публику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова недавно вернулась с Мальдив. Но правда есть один нюанс. Собственный сын перестал узнавать артистку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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