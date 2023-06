Пол Маккартни анонсировал выход новой песни The Beatles

Для записи композиции с помощью искусственного интеллекта реконструировали голос убитого в 1980 году Джона Леннона.

Новая и последняя запись группы The Beatles выйдет в конце 2023 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на участника легендарной «ливерпульской четверки» Пола Маккартни.

По словам музыканта, речь идет о песне, которая оставалась незавершенной несколько десятилетий. Сейчас ее удалось наконец закончить благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ), которые позволили «извлечь» голос убитого в конце 1980 года участника группы Джона Леннона из старой демо-записи.

Как заявил Маккартни, песня только что закончена и будет выпущена в конце года. Издание предполагает, что имеется в виду композиция Леннона Now and Then 1978 года. Известно, что ее демо-версия была в числе нескольких песен на кассетах с надписью «Для Пола», записанных Ленноном незадолго до гибели.

Также сообщается, что идея использовать ИИ для реконструкции голоса покойного друга возникла у Маккартни после выхода документального фильма Питера Джексона «Вернись». При создании картины использовался специально созданный искусственный интеллект для распознавания голосов членов The Beatles на записях. Благодаря той же технологии удалось «вытащить голос Джона из корявого кусочка кассеты», сказал Маккартни.

