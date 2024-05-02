«Водил в их спальню любовниц»: почему на самом деле распался брак Тимура Родригеза

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 214 0

KP.RU: брак Тимура Родригеза распался из-за его постоянных измен

«Водил в их спальню любовниц»: почему на самом деле распался брак Тимура Родригеза

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Пока еще официальная супруга артиста достойно выносит удары судьбы, но в душе ее творится настоящий ураган из обиды и боли.

Новость о разводе артиста Тимура Родригеза осенью прошлого года стала как гром среди ясного неба для его фанатов. Идеальная семья, воспитывающая двух детей, внезапно стала рушиться. Как рассказали близкие жены знаменитости Анны изданию KP.RU, оказалось, что всему виной любвеобильность знаменитости.

«Ане тяжело было терпеть измены. Тимура постоянно не было дома. Это уже была не семья, а отношения на расстоянии», — признался приятель Анны.

То же самое подтвердила и подруга Анны.

«Аня мне сказала, что ей писали любовницы Тимура: мол, он беспощадно гулял на стороне все эти годы. Когда Ани не было дома, он водил в их спальню любовниц», — поведала подруга жены Родригеза.

И сама Анна еще в прошлом году в социальной сети проболталась о причине развода. Тогда она сообщила публике, что в семье случилось предательство. Однако вскоре откровение удалила. Сейчас пара официально не развелась, они находятся в бракоразводном процессе.

Но даже расставшись с женой, Родригез так и не определился, с кем он хочет быть. По словам приятеля Анны, у артиста немало интрижек, но с Катей Кабак у него самая прочная связь пока…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экстрасенс Влад Череватый спит с женой в разных комнатах.

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