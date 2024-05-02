Белые «мухи» и гололедица: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Жителям столицы придется немного потерпеть до наступления очередных теплых деньков.

На следующей неделе москвичей ожидает небольшое похолодание, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице даже выпадут скоротечные осадки, в том числе снег.

«В небе даже кое-где могут появиться символические белые „мухи“. Ночная температура уйдет в слабый „минус“, а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня в понедельник всего +7…+9 градусов», — отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Потепление стоит ожидать москвичам только после майских праздников. Но этот месяц по температуре станет умеренным, близким к средним значениям метеостатистики финала весны.

«С холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце. Количество осадков будет около нормы с незначительным недобором», — добавил он.

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