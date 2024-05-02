Белые «мухи» и гололедица: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 120 0

На следующей неделе москвичей ожидает небольшое похолодание

Белые «мухи» и гололедица: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Тема:
Погода

Жителям столицы придется немного потерпеть до наступления очередных теплых деньков.

На следующей неделе москвичей ожидает небольшое похолодание, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице даже выпадут скоротечные осадки, в том числе снег.

«В небе даже кое-где могут появиться символические белые „мухи“. Ночная температура уйдет в слабый „минус“, а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня в понедельник всего +7…+9 градусов», — отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Потепление стоит ожидать москвичам только после майских праздников. Но этот месяц по температуре станет умеренным, близким к средним значениям метеостатистики финала весны.

«С холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце. Количество осадков будет около нормы с незначительным недобором», — добавил он.

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