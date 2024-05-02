Россия успешно наращивает производство в военной промышленности, чего нельзя сказать про Запад. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Foreign Policy.

«Я считаю, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных совершениях», — сказал он.

Министр по старой доброй украинской традиции не забыл пожаловаться на своих союзников, напомнив, что обещанная помощь отстает от графика. Также он подчеркнул, что более половины энергосистемы Незалежной повреждено.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощь США Украине вышла боком для Пентагона.