Минобороны подписало контракты с еще десятью добровольческими формированиями

Минобороны РФ подписало контракты еще с десятью добровольческими формированиями, которые регулируют действия добровольцев зоне спецоперации. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

«Когда люди, добровольцы, увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый, ратный труд оценивается очень высоко, это дало дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы», — рассказал Алексеев.

Представитель бригады «Терек» с позывным «Амиго» отметил, что он с огромной радостью подписал контракт, ведь теперь его бойцы могут рассчитывать на льготы от государства.

«Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть, о подписании контракта, будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Служим России!» — сказал он.

Приказ, по которому добровольцев включат в состав объединенной группировки войск в зоне спецоперации, был подписан в марте. Несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о порядке организации службы добровольческих организаций. Согласно документу, до 1 июля 2023 года добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны. Это наделит добровольцев необходимым правовым статусом и сформирует единый подход к организации обеспечения и выполнения задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос дополнительной мобилизации.