Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 40 0

Сегодня стоит быть более внимательными к мелочам.

Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 июня?

Среда обещает быть очень активной — много общения, много движения. В этом потоке важно не растеряться и не упустить главное. Открываем уши, раскрываем глаза и внимательно следим за новостями.

Совет дня: можете в среду смело просить о помощи, есть хорошие шансы, что вы будете услышаны. Благоприятно обращаться к спонсорам, меценатам и влиятельным лицам.

Предостережение дня: в среду неблагоприятно быть кредиты и начинать серьезное лечение. Если возможно, перенесите старт этих важных дел на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

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