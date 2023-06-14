До 400 лет тюрьмы: что известно о деле против Дональда Трампа

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Трампу грозит до 400 лет тюрьмы по выдвинутым обвинениям

Фото, видео: Reuters / AMR ALFIKY; 5-tv.ru

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Политик назвал преследование очередным витком «охоты на ведьм».

Дональд Трамп вернулся к президентской кампании сразу после заседания суда по делу о секретных документах. Экс-президента США отпустили из зала суда Майами без каких-либо условий.

Прокуратура признала бывшего хозяина Белого дома и его помощника не склонными к побегу. Трамп приехал на слушание из резиденции в Мар-а-Лаго.

Поддержать политика пришли сотни сторонников с плакатами. Полиция оцепила все подходы к зданию, заседание проходило в закрытом режиме и продлилось не более 50 минут.

Трампу предъявили новые обвинения — и снова по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Сам политик отказался признавать себя виновным: он называл преследование очередным витком «охоты на ведьм» и попыткой властей отвлечь внимание от насущных проблем.

«Наше государство коррумпировано, наши выборы фальсифицируются, наши границы никто не защищает. <…> Наша страна находится в таком упадке, как никогда раньше, и мы не можем допустить этого», — сказал Трамп.

Сообщается, что сразу после заседания экс-президент отправился в Нью-Йорк. Во время отъезда под колеса кортежа бросился противник миллиардера в костюме, напоминающем тюремную робу — видимо, намекая на ближайшее будущее Трампа.

На прошлой неделе спецпрокурор Джек Смит опубликовал обвинительное заключение, согласно которому экс-главе Белого дома грозит до 400 лет тюрьмы. Всего в обвинении 37 пунктов: среди них — хранение дома сотен секретных документов, включая данные о ядерных программах, а также информацию об оружейных возможностях как США, так и других стран. Прокурор утверждает, что ряд секретных документов Трамп и вовсе хранил в ванной, спальне и душе.

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