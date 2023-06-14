Беспилотные грузовики поехали по трассе М-11 из Петербурга в Москву

Беспилотные грузовики КАМАЗ поехали по трассе М-11 «Нева» из Петербурга в Москву. Это происходит впервые на российских дорогах общего пользования.

К эксплуатации допустили машины, которые соответствуют требованиям безопасности. Коммерческий груз доставят в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Ранее 5-tv.ru показывал видео первых российских беспилотных грузовиков.