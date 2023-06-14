«Алые тягачи»: появилось видео первых российских беспилотных грузовиков

Машины преодолеют весь путь за девять с половиной часов.

В России запускают первые беспилотные автомобили для перевозки грузов. На данный момент известно, что уже сегодня, 14 июня, такие машины отправятся по трассе М-11 Москва — Петербург. Их показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вот они — ярко-алые беспилотные тягачи. Уже совсем скоро они отправятся из Петербурга в Москву. Весь путь они преодолеют за девять с половиной часов», — говорит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов с места стартам беспилотных машин.

К эксплуатации допустят авто, которые соответствуют требованиям безопасности. Коммерческий груз будет доставлен в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».

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