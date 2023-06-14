«Все хорошо»: Сокуров вышел на связь и рассказал о своей госпитализации

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Александр Сокуров рассказал, что находится в больнице, с ним все в порядке

Фото, видео: FABIO CIMAGLIA / Сергей Карпухин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Режиссер смог ответить на телефонный звонок. Но так ли это хорошо?

Режиссер Александр Сокуров рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о своем состоянии после новостей о госпитализации.

По его словам, он сейчас в больнице, но с ним все в порядке.

«Все хорошо, все хорошо», — спокойно ответил легендарный режиссер.

До этого стало известно о том, что у Сокурова могут быть проблемы с сердцем.

Александр Сокуров — кинорежиссер, педагог, народный артист России. По решению Европейской киноакадемии его имя внесено в список 100 лучших режиссеров мира. Также он обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля и пятикратный участник программы Каннского кинофестиваля.

Среди его самых известных работ: «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

12:24
В Югре задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
12:09
Путин подписал указ о смене посла РФ в Азербайджане
12:07
Предвестники шторма: в небе над Кубанью появились редкие мамматусы
12:07
«Все хорошо»: Сокуров вышел на связь и рассказал о своей госпитализации
11:56
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
11:50
А вы заметили эти киноляпы? Что необычного нашли в фильме «Джентльмены удачи»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео