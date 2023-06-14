«Все хорошо»: Сокуров вышел на связь и рассказал о своей госпитализации

Режиссер смог ответить на телефонный звонок. Но так ли это хорошо?

Режиссер Александр Сокуров рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о своем состоянии после новостей о госпитализации.

По его словам, он сейчас в больнице, но с ним все в порядке.

«Все хорошо, все хорошо», — спокойно ответил легендарный режиссер.

До этого стало известно о том, что у Сокурова могут быть проблемы с сердцем.

Александр Сокуров — кинорежиссер, педагог, народный артист России. По решению Европейской киноакадемии его имя внесено в список 100 лучших режиссеров мира. Также он обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля и пятикратный участник программы Каннского кинофестиваля.

Среди его самых известных работ: «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию.