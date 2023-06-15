Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи

На руках у некоторых людей есть знак, указывающий на наличие редкого везения по жизни. Об этом 5-tv.ru заявил хиромант Иван Громов.

Иногда достаточно только посмотреть на ладонь руки, чтобы найти на ней особые знаки, которые говорят о возможном успехе и везении. Обладателей таких «пометок» обычно называют везунчиками.

Найти знак удачи — при его наличии — проще простого. Он находится на правой руке под безымянным пальцем и внешне напоминает очертания трезубца.

«Если вы нашли у себя на руке такой знак, то бегом отправляйтесь покупать лотерейный билет. А если у вас его нет, то расстраиваться не стоит, ведь у вас точно есть другие позитивные знаки, которые принесут вам желанный успех и удачу», — отметил эксперт.

Громов рекомендует продолжать изучать свои руки, ведь на них написано множество интересных вещей.

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