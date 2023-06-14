Сын секретаря СНБО Украины Данилова призвал Киев начать переговоры с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 208 0

Максим Данилов скрывается от мобилизации на вилле в солнечном Майами и оттуда шлет миротворческие сигналы.

Сын секретаря СНБО Украины Данилова призвал Киев начать переговоры с Россией

Фото: Zuma / ТАСС

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Сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова призвал остановить боевые действия у себя на родине.

«Я считаю эту войну бессмысленной. Очевидно, что она приносит украинскому народу только смерть и горе. Призываю вас одуматься и остановить это. Сколько семей уже потеряли своих близких. Давайте уже сядем за стол переговоров и сохраним жизни!» — написал Максим Данилов на своей странице в соцсети.

Молодой человек, по данным издания Украина.ру, скрывается от мобилизации на роскошной вилле в Майами, которую его отец содержит за счет средств из направляемой Западом помощи Незалежной.

Сам Данилов-старший известен как один из наиболее одиозных украинских политиков и ярых русофобов, занимающий непримиримую позицию в конфликте с Россией. Недавно он, будучи уроженцем города Красный Луч Луганской области, заявил, что русскоговорящим «нет места в стране», и пообещал провести «зачистку под корень».

В России неоднократно на высшем уровне заявляли о готовности к мирным переговорам, однако киевский режим отвергает эти инициативы. Во время недавних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы и организуют диверсии на российской территории.

До этого в МИД РФ заявили, что возобновление переговорного процесса зависит только от готовности к нему Киева с учетом признания новых геополитических реалий. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как российская сторона никогда не блокировала диалог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал невозможным любой переговорный процесс с нынешним российским правительством.

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