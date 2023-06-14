Стала известна причина экстренной госпитализации футболиста Ширко

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 39 0

Александр Ширко попал в реанимацию из-за нарушения сердечного ритма

Стала известна причина экстренной госпитализации футболиста Ширко

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Бывший участник клуба «Спартак» попал в реанимацию накануне. Какой диагноз поставили врачи?

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию из-за нарушения сердечного ритма. Как стало известно 5-tv.ru, в больнице у него обнаружили пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.

Фибрилляция предсердий — это разновидность аритмии, при которой предсердия сокращаются слишком часто и мешают нормальной деятельности всего органа, а также провоцируют нерегулярный пульс у пациента.

Известно, что Ширко попал в больницу с жалобами на сердце. Спустя сутки врачам удалось привести его сердечный ритм в норму, поэтому футболиста перевели в обычную палату в отделении кардиологии.

Фибрилляцию предсердий считают одним из самых частых вариантов нарушения ритма сердца, который чаще встречается у людей в пожилом возрасте. Александр Ширко является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Спартака». Даже после завершения карьеры в футбольном клубе 46-летний спортсмен продолжал выходить на поле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стаса Пьеху настигли проблемы с сердцем.

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