«Она пьет из-за меня»: Барецкий хочет спасти Волочкову от алкоголя

Он уверен, что балерине нужно пробыть в клинике всего неделю, чтобы выйти оттуда другим человеком.

Шоумен Стас Барецкий заявил 5-tv.ru, что регулярно создающее инфоповоды пристрастие балерины Анастасии Волочковой к алкоголю вызвано ее безответной любовью к нему.

«Она пьет из-за меня. Она влюблена в меня очень сильно. Я ей объясняю, что у меня есть девушка и я не могу жить на два лагеря. Но она хочет замуж», — признался экс-участник группы «Ленинград».

Музыкант рассказал, что раньше они часто могли выпить вместе. Но в последнее время Волочкова, по его мнению, перестала контролировать количество выпитого.

«Она начала себя чересчур плохо вести. Я готов даже отвезти ее в наркологическую клинику, я знаю хорошую, где реально помогают. Там кодируются богатые люди, работают очень хорошие врачи», — сказал Барецкий.

Он убежден, что если танцовщица будет и дальше выпивать, то он силой заберет ее и увезет в наркологическую клинику. Балерине, как считает шоумен, можно помочь только так, а убеждать взрослую женщину бессмысленно.

«На мой взгляд, она пьет из-за того, что я не беру ее замуж. Но помочь я ей всегда рад, за свой счет: привезу, отвезу, там ее положат. Она полежит там буквально недельку и выйдет, как огурчик. По крайней мере, алкоголизм остановится на несколько лет точно. А там уже, все зависит от себя, главное не сорваться», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова обиделась на слова фанатов об алкоголизме.