«С большой тревогой»: Песков про сообщения о ранении депутата Делимханова
В Кремле ждут уточненной информации по ситуации с депутатом Делимхановым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru
В Кремле ждут уточненной информации по данной теме. Что известно уже сейчас?
В Кремле с тревогой восприняли информацию о возможном ранении заместителя правительства Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Переживаем все за Героя России, надеемся, что в ближайшее время будет уточненная информация», — сказал Песков журналистам.
Украинские СМИ ранее сообщили, что Делимханов был ранен и даже погиб. Но позже в Telegram-каналах стали появляться опровержения данной информации. О здравии политика сообщили и в Госдуме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Адам Делимханов жив и здоров.
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