«С большой тревогой»: Песков про сообщения о ранении депутата Делимханова

В Кремле ждут уточненной информации по данной теме. Что известно уже сейчас?

В Кремле с тревогой восприняли информацию о возможном ранении заместителя правительства Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переживаем все за Героя России, надеемся, что в ближайшее время будет уточненная информация», — сказал Песков журналистам.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Делимханов был ранен и даже погиб. Но позже в Telegram-каналах стали появляться опровержения данной информации. О здравии политика сообщили и в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Адам Делимханов жив и здоров.