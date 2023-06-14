«Делитесь жизнью, делитесь часто»: как в России объединились донорство и культура

Необходимо, чтобы доноры сдавали кровь регулярно, и участие в общественном движении знаменитостей является особенно ценным.

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция, приуроченная ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня, под лозунгом «Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто».

«За прошлый год было практически 1,4 миллиона доноров, при чем доноры сдают кровь естественно не один раз. И мы призываем их к этому. Количество донаций увеличилось. Увеличилось количество заготавливаемой крови на 8%. <…> У нас четверть всех доноров — это первичные доноры, то есть 75% являются донорами постоянными. Это доноры, которые регулярно приходят в службу крови, это очень важно. Как я уже отметила, для заготовки безопасных компонентов необходимо, чтобы доноры были ответственные и сдавали кровь регулярно», — рассказала корреспонденту 5-tv.ru начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России.

Председатель Координационного совета по донорству крови при ОП РФ Николай Дайхес отметил, что за годы работы сформировалось добровольное донорство.

«Каждый день идут операции, каждый день требуется кровь и каждый день мы понимаем, что очень важное достижение состоит в том, что большинство этих вопросов решено», — заявил Николай Дайхес.

Директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк поделилась важностью проекта «Донорство крови России: культурный код донора. Расширяя границы донорства», который был создан при поддержке Фонда президентских грантов. Программа объединяет донорство крови с кардинально противоположной сферой — культурой.

«За это время было многое сделано — это изучен и социокультурный портрет донора, созданы методические, информационные материалы для представителей регионов участников с учетом региональной специфики. И, конечно, вся эта работа направлена на пополнение запасов крови, расширение регистров доноров костного мозга и совершенствований ресурсной базы, продвижение темы донорства крови в культурном пространстве», — рассказала Елена Стефанюк.

В рамках мероприятия была проведена Всероссийская социальная акция «Культурный код донора», в которой участвовали в частности представители культурной среды. Завершилась акция в историческом здании Малого театра в символичную дату — 27 марта, когда всемирно отмечается день театра.

По признанию заместителя художественного руководителя Государственного академического Малого театра по специальным и детским театральным проектам Александры Соломиной, они сразу приняли решение участвовать в мероприятии.

«Мы сразу поняли, что мы родные люди, и что есть у нас общая тенденция творить добро. А Юрий Мефодьевич Соломин, наш художественный руководитель, всегда говорил о том, что Малый театр — это театр добра в первую очередь. <…> А труппа была счастлива. У нас в принципе социально-активная труппа и всегда готова в таких добрых инициативах принимать участие», — поделилась Александра Соломина.

В конце пресс-конференции был представлен видеоролик, организованный Национальным фондом развития здравоохранения и Государственным академическим Малым театром, где публичные люди поздравили и поблагодарили медиков, доноров и волонтеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Петербурга присоединились к акции в День донора крови.