В правительстве рассмотрят документ о статусе многодетной семьи в России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79 0

В российских субъектах по-разному подходят к этому вопросу.

В правительстве рассмотрят документ о статусе многодетной семьи в России

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

В правительство РФ внесли проект документа, который будет регулировать статус многодетной семьи. Согласно проекту, семьи с тремя и более детьми, не достигшими возраста 18 лет, будут определять как многодетные. Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что на рассмотрение правительства была внесена обновленная редакция проекта. По словам Котякова, на меры поддержки государства могут полагаться семьи в том случае, если дети не достигли 23-летнего возраста и продолжают получать образование в учебном заведении на очной форме обучения.

За регионами сохранится возможность расширять федеральный статус, добавил Котяков.

Ранее в Минтруде объяснили, что в субъектах РФ по-разному определяют понятие многодетной семьи. В 85 регионах — это семья, которая воспитывает трех и более детей. В столичном статус определяется по младшему ребенку, а во всех остальных — по старшему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть часть средств за путевку в летний лагерь.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

18:38
Давай разведемся? Почему житель Москвы напал с ножом на свою жену и дочь
18:35
Штрафы и лишение прав: как наказать мотоциклиста за снос бокового зеркала
18:19
Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы
18:18
Крайнова с оголенной грудью и помолодевшая Агурбаш: как прошла премия ММТВ
18:14
Глава МСП рассказал о быстром адаптировании малого и среднего бизнеса в России
18:02
Белоусов: применение беспилотников в сельхозотрасли повышает урожайность до 6 раз

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Акции — это русская рулетка»: Делягин объяснил риск вложений в ценные бумаги
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео