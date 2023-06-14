При пожаре на Новочеркасской ГРЭС пострадали три человека

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

К тушению объекта были привлечены 15 единиц техники.

При пожаре на Новочеркасской ГРЭС пострадали три человека

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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В городе Новочеркасск в Ростовской области пожар случился на тепловой электрической станции. Telegram-канала «112» назвал предварительной причиной происшествия возгорание кровли одного из энергетических блогов.

Появившийся на участке кровли огонь охватил порядка 300 квадратных метров объекта. На место случившегося выехали экстренные службы. Детали устанавливаются. Очевидцы могут наблюдать высокий столб густого серого дыма.

В МЧС также отреагировали на ЧП в Донском микрорайоне. В общей сложности пострадали три человека — все они являются работниками станции. Врачи оказывают им всю необходимую помощь после получения ожогов разной степени.

В ведомстве рассказали, что открытый огонь был ликвидирован. К устранению горения были привлечены 15 единиц пожарной техники и 46 сотрудников службы. ГРЭС временно приостановила работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок погиб при пожаре на даче в Новосибирске.

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